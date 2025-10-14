시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Remstone EA
Remstone

Remstone EA

Remstone
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 249 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 157%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
107
이익 거래:
39 (36.44%)
손실 거래:
68 (63.55%)
최고의 거래:
1 959.75 USD
최악의 거래:
-31.88 USD
총 수익:
3 162.99 USD (1 364 174 pips)
총 손실:
-427.17 USD (2 796 377 pips)
연속 최대 이익:
12 (123.59 USD)
연속 최대 이익:
2 270.25 USD (2)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
19.06%
최대 입금량:
14.64%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
22.38
롱(주식매수):
96 (89.72%)
숏(주식차입매도):
11 (10.28%)
수익 요인:
7.40
기대수익:
25.57 USD
평균 이익:
81.10 USD
평균 손실:
-6.28 USD
연속 최대 손실:
19 (-122.04 USD)
연속 최대 손실:
-122.04 USD (19)
월별 성장률:
77.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
122.22 USD (10.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.75% (122.04 USD)
자본금별:
1.75% (35.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 44
BTCUSD 36
XAUUSD 13
XAGUSD 8
USTEC 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD -46
BTCUSD -162
XAUUSD 399
XAGUSD 2.5K
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD -45K
BTCUSD -1.5M
XAUUSD 40K
XAGUSD 23K
USTEC 1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 959.75 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +123.59 USD
연속 최대 손실: -122.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.93 × 6208
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Eightcap-Live
3.00 × 3
67 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.

You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.

We offer VIP Trading Conditions for our Clients :

🔷 Best VPS : https://portal.tradingfxvps.com/aff.php?aff=693&page=vps

🔷 Best Broker : https://icmarkets.com/?camp=55032

More info @remstone.eu

리뷰 없음
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 19:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Remstone EA
월별 249 USD
157%
0
0
USD
3K
USD
12
100%
107
36%
19%
7.40
25.57
USD
6%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.