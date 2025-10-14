- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
39 (39.79%)
Verlusttrades:
59 (60.20%)
Bester Trade:
1 959.75 USD
Schlechtester Trade:
-31.88 USD
Bruttoprofit:
3 162.99 USD (1 364 174 pips)
Bruttoverlust:
-363.86 USD (2 416 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (123.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 270.25 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
19.06%
Max deposit load:
14.64%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
22.90
Long-Positionen:
87 (88.78%)
Short-Positionen:
11 (11.22%)
Profit-Faktor:
8.69
Mathematische Gewinnerwartung:
28.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-122.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-122.04 USD (19)
Wachstum pro Monat :
98.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
122.22 USD (10.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.75% (122.04 USD)
Kapital:
1.75% (35.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|38
|BTCUSD
|33
|XAUUSD
|13
|XAGUSD
|8
|USTEC
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-19
|BTCUSD
|-126
|XAUUSD
|399
|XAGUSD
|2.5K
|USTEC
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-22K
|BTCUSD
|-1.1M
|XAUUSD
|40K
|XAGUSD
|23K
|USTEC
|1.3K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 959.75 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -122.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.92 × 6197
