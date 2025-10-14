SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Remstone ICMarkets
Remstone

Remstone ICMarkets

Remstone
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 149 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 162%
ICMarketsSC-MT5-4
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
39 (39.79%)
Verlusttrades:
59 (60.20%)
Bester Trade:
1 959.75 USD
Schlechtester Trade:
-31.88 USD
Bruttoprofit:
3 162.99 USD (1 364 174 pips)
Bruttoverlust:
-363.86 USD (2 416 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (123.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 270.25 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
19.06%
Max deposit load:
14.64%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
22.90
Long-Positionen:
87 (88.78%)
Short-Positionen:
11 (11.22%)
Profit-Faktor:
8.69
Mathematische Gewinnerwartung:
28.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-122.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-122.04 USD (19)
Wachstum pro Monat :
98.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
122.22 USD (10.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.75% (122.04 USD)
Kapital:
1.75% (35.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 38
BTCUSD 33
XAUUSD 13
XAGUSD 8
USTEC 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD -19
BTCUSD -126
XAUUSD 399
XAGUSD 2.5K
USTEC 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD -22K
BTCUSD -1.1M
XAUUSD 40K
XAGUSD 23K
USTEC 1.3K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 959.75 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -122.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
ICMarketsSC-MT5-2
2.92 × 6197
noch 67 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

This signal is using Remstone Expert Advisor with default settings.

You can copy this signal to your broker from MQL5 or Pelican trading mobile application.

We offer VIP Trading Conditions for our Clients :

🔷 Best VPS : https://portal.tradingfxvps.com/aff.php?aff=693&page=vps

🔷 Best Broker : https://icmarkets.com/?camp=55032

More info @remstone.eu

Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 13:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.18 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 16:17
Share of trading days is too low
2025.10.15 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.14 19:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 19:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Remstone ICMarkets
149 USD pro Monat
162%
0
0
USD
5.1K
USD
11
100%
98
39%
19%
8.69
28.56
USD
6%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.