Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
63 (75.00%)
Убыточных трейдов:
21 (25.00%)
Лучший трейд:
1 018.98 USD
Худший трейд:
-602.14 USD
Общая прибыль:
5 665.07 USD (7 039 pips)
Общий убыток:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (275.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 453.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
10.19%
Макс. загрузка депозита:
39.29%
Последний трейд:
32 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
26 (30.95%)
Коротких трейдов:
58 (69.05%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
34.09 USD
Средняя прибыль:
89.92 USD
Средний убыток:
-133.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 200.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 200.37 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.34 USD
Максимальная:
1 200.37 USD (5.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.12% (1 200.37 USD)
По эквити:
8.53% (1 978.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD-5 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD-5 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD-5 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 018.98 USD
Худший трейд: -602 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +275.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 200.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

this is just my retirement account. Follow as you wish.
Нет отзывов
2026.01.15 20:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 22:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
