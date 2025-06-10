- Прирост
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
63 (75.00%)
Убыточных трейдов:
21 (25.00%)
Лучший трейд:
1 018.98 USD
Худший трейд:
-602.14 USD
Общая прибыль:
5 665.07 USD (7 039 pips)
Общий убыток:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (275.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 453.85 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
10.19%
Макс. загрузка депозита:
39.29%
Последний трейд:
32 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.39
Длинных трейдов:
26 (30.95%)
Коротких трейдов:
58 (69.05%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
34.09 USD
Средняя прибыль:
89.92 USD
Средний убыток:
-133.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 200.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 200.37 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
200.34 USD
Максимальная:
1 200.37 USD (5.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.12% (1 200.37 USD)
По эквити:
8.53% (1 978.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-5
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-5
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-5
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
this is just my retirement account. Follow as you wish.
