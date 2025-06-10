시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Retirement Account
Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0 리뷰
안정성
41
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 13%
OANDA-v20 Live-1
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
84
이익 거래:
63 (75.00%)
손실 거래:
21 (25.00%)
최고의 거래:
1 018.98 USD
최악의 거래:
-602.14 USD
총 수익:
5 665.07 USD (7 039 pips)
총 손실:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
연속 최대 이익:
10 (275.83 USD)
연속 최대 이익:
1 453.85 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
10.19%
최대 입금량:
39.29%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.39
롱(주식매수):
26 (30.95%)
숏(주식차입매도):
58 (69.05%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
34.09 USD
평균 이익:
89.92 USD
평균 손실:
-133.40 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 200.37 USD)
연속 최대 손실:
-1 200.37 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
200.34 USD
최대한의:
1 200.37 USD (5.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.12% (1 200.37 USD)
자본금별:
8.53% (1 978.82 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD-5 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD-5 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD-5 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 018.98 USD
최악의 거래: -602 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +275.83 USD
연속 최대 손실: -1 200.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

this is just my retirement account. Follow as you wish.
리뷰 없음
2026.01.15 20:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 22:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Retirement Account
월별 30 USD
13%
0
0
USD
25K
USD
41
100%
84
75%
10%
2.02
34.09
USD
9%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.