- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
63 (75.00%)
손실 거래:
21 (25.00%)
최고의 거래:
1 018.98 USD
최악의 거래:
-602.14 USD
총 수익:
5 665.07 USD (7 039 pips)
총 손실:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
연속 최대 이익:
10 (275.83 USD)
연속 최대 이익:
1 453.85 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
10.19%
최대 입금량:
39.29%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.39
롱(주식매수):
26 (30.95%)
숏(주식차입매도):
58 (69.05%)
수익 요인:
2.02
기대수익:
34.09 USD
평균 이익:
89.92 USD
평균 손실:
-133.40 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 200.37 USD)
연속 최대 손실:
-1 200.37 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
200.34 USD
최대한의:
1 200.37 USD (5.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.12% (1 200.37 USD)
자본금별:
8.53% (1 978.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-5
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-5
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-5
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
this is just my retirement account. Follow as you wish.
