Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
44 (72.13%)
Perte trades:
17 (27.87%)
Meilleure transaction:
1 018.98 USD
Pire transaction:
-602.14 USD
Bénéfice brut:
4 806.31 USD (5 747 pips)
Perte brute:
-2 625.42 USD (4 357 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (275.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 453.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
13.88%
Charge de dépôt maximale:
39.29%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
16 (26.23%)
Courts trades:
45 (73.77%)
Facteur de profit:
1.83
Rendement attendu:
35.75 USD
Bénéfice moyen:
109.23 USD
Perte moyenne:
-154.44 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 200.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 200.37 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.86%
Prévision annuelle:
10.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
200.34 USD
Maximal:
1 200.37 USD (5.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.12% (1 200.37 USD)
Par fonds propres:
8.53% (1 978.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-5 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-5 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-5 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 018.98 USD
Pire transaction: -602 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +275.83 USD
Perte consécutive maximale: -1 200.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

this is just my retirement account. Follow as you wish.
Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 12:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 18:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 22:54
Share of trading days is too low
