Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
63 (75.00%)
損失トレード:
21 (25.00%)
ベストトレード:
1 018.98 USD
最悪のトレード:
-602.14 USD
総利益:
5 665.07 USD (7 039 pips)
総損失:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
最大連続の勝ち:
10 (275.83 USD)
最大連続利益:
1 453.85 USD (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
10.19%
最大入金額:
39.29%
最近のトレード:
32 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
26 (30.95%)
短いトレード:
58 (69.05%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
34.09 USD
平均利益:
89.92 USD
平均損失:
-133.40 USD
最大連続の負け:
3 (-1 200.37 USD)
最大連続損失:
-1 200.37 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
200.34 USD
最大の:
1 200.37 USD (5.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.12% (1 200.37 USD)
エクイティによる:
8.53% (1 978.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD-5 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD-5 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD-5 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 018.98 USD
最悪のトレード: -602 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +275.83 USD
最大連続損失: -1 200.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

this is just my retirement account. Follow as you wish.
2026.01.15 20:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 22:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
