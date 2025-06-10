- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
63 (75.00%)
損失トレード:
21 (25.00%)
ベストトレード:
1 018.98 USD
最悪のトレード:
-602.14 USD
総利益:
5 665.07 USD (7 039 pips)
総損失:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
最大連続の勝ち:
10 (275.83 USD)
最大連続利益:
1 453.85 USD (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
10.19%
最大入金額:
39.29%
最近のトレード:
32 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.39
長いトレード:
26 (30.95%)
短いトレード:
58 (69.05%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
34.09 USD
平均利益:
89.92 USD
平均損失:
-133.40 USD
最大連続の負け:
3 (-1 200.37 USD)
最大連続損失:
-1 200.37 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
200.34 USD
最大の:
1 200.37 USD (5.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.12% (1 200.37 USD)
エクイティによる:
8.53% (1 978.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-5
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-5
|2.9K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-5
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 018.98 USD
最悪のトレード: -602 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +275.83 USD
最大連続損失: -1 200.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
this is just my retirement account. Follow as you wish.
レビューなし
