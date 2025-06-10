信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Retirement Account
Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
84
盈利交易:
63 (75.00%)
亏损交易:
21 (25.00%)
最好交易:
1 018.98 USD
最差交易:
-602.14 USD
毛利:
5 665.07 USD (7 039 pips)
毛利亏损:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
最大连续赢利:
10 (275.83 USD)
最大连续盈利:
1 453.85 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
10.19%
最大入金加载:
39.29%
最近交易:
32 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.39
长期交易:
26 (30.95%)
短期交易:
58 (69.05%)
利润因子:
2.02
预期回报:
34.09 USD
平均利润:
89.92 USD
平均损失:
-133.40 USD
最大连续失误:
3 (-1 200.37 USD)
最大连续亏损:
-1 200.37 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
200.34 USD
最大值:
1 200.37 USD (5.11%)
相对跌幅:
结余:
5.12% (1 200.37 USD)
净值:
8.53% (1 978.82 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD-5 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD-5 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD-5 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 018.98 USD
最差交易: -602 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +275.83 USD
最大连续亏损: -1 200.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

this is just my retirement account. Follow as you wish.
没有评论
2026.01.15 20:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 22:20
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 20:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
