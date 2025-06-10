SinyallerBölümler
Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
44 (72.13%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (27.87%)
En iyi işlem:
1 018.98 USD
En kötü işlem:
-602.14 USD
Brüt kâr:
4 806.31 USD (5 747 pips)
Brüt zarar:
-2 625.42 USD (4 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (275.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 453.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
13.88%
Maks. mevduat yükü:
39.29%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
16 (26.23%)
Satış işlemleri:
45 (73.77%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
35.75 USD
Ortalama kâr:
109.23 USD
Ortalama zarar:
-154.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 200.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 200.37 USD (3)
Aylık büyüme:
0.86%
Yıllık tahmin:
10.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.34 USD
Maksimum:
1 200.37 USD (5.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.12% (1 200.37 USD)
Varlığa göre:
8.53% (1 978.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-5 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-5 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-5 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 018.98 USD
En kötü işlem: -602 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +275.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 200.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

this is just my retirement account. Follow as you wish.
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 12:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 18:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 22:54
Share of trading days is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Retirement Account
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
25K
USD
29
100%
61
72%
14%
1.83
35.75
USD
9%
1:50
