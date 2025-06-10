SinaisSeções
Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
63 (75.00%)
Negociações com perda:
21 (25.00%)
Melhor negociação:
1 018.98 USD
Pior negociação:
-602.14 USD
Lucro bruto:
5 665.07 USD (7 039 pips)
Perda bruta:
-2 801.30 USD (4 676 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (275.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 453.85 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
10.19%
Depósito máximo carregado:
39.29%
Último negócio:
32 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.39
Negociações longas:
26 (30.95%)
Negociações curtas:
58 (69.05%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
34.09 USD
Lucro médio:
89.92 USD
Perda média:
-133.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 200.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 200.37 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
200.34 USD
Máximo:
1 200.37 USD (5.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.12% (1 200.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.53% (1 978.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD-5 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD-5 2.9K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD-5 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 018.98 USD
Pior negociação: -602 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +275.83 USD
Máxima perda consecutiva: -1 200.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

this is just my retirement account. Follow as you wish.
Sem comentários
