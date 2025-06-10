SegnaliSezioni
Ivan Chen

Retirement Account

Ivan Chen
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
44 (72.13%)
Loss Trade:
17 (27.87%)
Best Trade:
1 018.98 USD
Worst Trade:
-602.14 USD
Profitto lordo:
4 806.31 USD (5 747 pips)
Perdita lorda:
-2 625.42 USD (4 357 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (275.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 453.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
13.88%
Massimo carico di deposito:
39.29%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
16 (26.23%)
Short Trade:
45 (73.77%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
35.75 USD
Profitto medio:
109.23 USD
Perdita media:
-154.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 200.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 200.37 USD (3)
Crescita mensile:
0.86%
Previsione annuale:
10.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
200.34 USD
Massimale:
1 200.37 USD (5.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.12% (1 200.37 USD)
Per equità:
8.53% (1 978.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD-5 61
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD-5 2.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD-5 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 018.98 USD
Worst Trade: -602 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +275.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1 200.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

this is just my retirement account. Follow as you wish.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 13:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 12:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 18:39
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 22:54
Share of trading days is too low
