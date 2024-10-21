- Прирост
Всего трейдов:
159
Прибыльных трейдов:
110 (69.18%)
Убыточных трейдов:
49 (30.82%)
Лучший трейд:
47.94 USD
Худший трейд:
-24.42 USD
Общая прибыль:
521.41 USD (16 833 pips)
Общий убыток:
-350.78 USD (20 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (26.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.39 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
48.51%
Макс. загрузка депозита:
26.28%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.57
Длинных трейдов:
58 (36.48%)
Коротких трейдов:
101 (63.52%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
4.74 USD
Средний убыток:
-7.16 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.09 USD (2)
Прирост в месяц:
3.37%
Годовой прогноз:
43.18%
Алготрейдинг:
37%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
37.32 USD (1.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.38% (37.09 USD)
По эквити:
33.69% (41.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|159
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|171
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|-3.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.94 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +26.44 USD
Макс. убыток в серии: -32.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Trader Bocil
12 years old child tries to analyze the market.
Trading system base on martingale on EurUsd
Bocil Pensiun
PLEASE READ CAREFULLY:
- DON’T follow this signal if your balance below $1000
- DON’T follow this signal if you dont understand the RISK, you maybe blown your account ( Drawdown sometimes can be HUGE).
- Use leverage 1:500, broker with swap free and no commission. It can be long holding position sometimes.
- Start Lot : 0.01 per 1000$.
- I invest in the system I create. and I manage it well, I am responsible for my own account, and you are responsible for your account and any risks that may arise if you decided to subscribe this signal.
- This system is not suitable for those of you who want quick profits, because to get consistent results you need patience and usually the results tend to be small.
- This ea runs with intervention (If necessary). We never know what will happen in the future.
- To anticipate, you should only invest 1/3 of the capital at risk, if one day the worst happens, you can continue by multiplying your capital 3 times. Within a period of 3-7 months you can recover the loss in the first capital and then start again from the initial capital.
If you want a sustainable safe investment pattern for the long term, you can contact me to discuss, getting a net profit of 15-40% per year in a safe way in forex is very possible.
My contact : https://t.me/hsofjan
My channel telegram : https://t.me/TraderBocil168
Thank You…….
