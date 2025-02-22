Валюты / TSBK
TSBK: Timberland Bancorp Inc
35.53 USD 0.94 (2.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSBK за сегодня изменился на -2.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.31, а максимальная — 36.51.
Следите за динамикой Timberland Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.31 36.51
Годовой диапазон
27.51 36.73
- Предыдущее закрытие
- 36.47
- Open
- 36.40
- Bid
- 35.53
- Ask
- 35.83
- Low
- 35.31
- High
- 36.51
- Объем
- 36
- Дневное изменение
- -2.58%
- Месячное изменение
- 6.38%
- 6-месячное изменение
- 18.12%
- Годовое изменение
- 18.51%
