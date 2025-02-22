Valute / TSBK
TSBK: Timberland Bancorp Inc
34.90 USD 0.82 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSBK ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.90 e ad un massimo di 35.71.
Segui le dinamiche di Timberland Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.90 35.71
Intervallo Annuale
27.51 38.08
- Chiusura Precedente
- 35.72
- Apertura
- 35.71
- Bid
- 34.90
- Ask
- 35.20
- Minimo
- 34.90
- Massimo
- 35.71
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -2.30%
- Variazione Mensile
- 4.49%
- Variazione Semestrale
- 16.02%
- Variazione Annuale
- 16.41%
21 settembre, domenica