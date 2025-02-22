QuotazioniSezioni
TSBK: Timberland Bancorp Inc

34.90 USD 0.82 (2.30%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TSBK ha avuto una variazione del -2.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.90 e ad un massimo di 35.71.

Segui le dinamiche di Timberland Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.90 35.71
Intervallo Annuale
27.51 38.08
Chiusura Precedente
35.72
Apertura
35.71
Bid
34.90
Ask
35.20
Minimo
34.90
Massimo
35.71
Volume
70
Variazione giornaliera
-2.30%
Variazione Mensile
4.49%
Variazione Semestrale
16.02%
Variazione Annuale
16.41%
