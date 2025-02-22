FiyatlarBölümler
TSBK: Timberland Bancorp Inc

34.90 USD 0.82 (2.30%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSBK fiyatı bugün -2.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.90 ve Yüksek fiyatı olarak 35.71 aralığında işlem gördü.

Timberland Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
34.90 35.71
Yıllık aralık
27.51 38.08
Önceki kapanış
35.72
Açılış
35.71
Satış
34.90
Alış
35.20
Düşük
34.90
Yüksek
35.71
Hacim
70
Günlük değişim
-2.30%
Aylık değişim
4.49%
6 aylık değişim
16.02%
Yıllık değişim
16.41%
