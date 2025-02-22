Währungen / TSBK
TSBK: Timberland Bancorp Inc
35.35 USD 0.37 (1.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSBK hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.35 bis zu einem Hoch von 35.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Timberland Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TSBK News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Timberland Bancorp: Strong Loan Book Means The Stock Is A Buy (NASDAQ:TSBK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Tagesspanne
35.35 35.71
Jahresspanne
27.51 38.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.72
- Eröffnung
- 35.71
- Bid
- 35.35
- Ask
- 35.65
- Tief
- 35.35
- Hoch
- 35.71
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 5.84%
- 6-Monatsänderung
- 17.52%
- Jahresänderung
- 17.91%
