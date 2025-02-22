通貨 / TSBK
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TSBK: Timberland Bancorp Inc
35.72 USD 0.22 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TSBKの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり35.56の安値と38.08の高値で取引されました。
Timberland Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSBK News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Timberland Bancorp: Strong Loan Book Means The Stock Is A Buy (NASDAQ:TSBK)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
1日のレンジ
35.56 38.08
1年のレンジ
27.51 38.08
- 以前の終値
- 35.50
- 始値
- 35.73
- 買値
- 35.72
- 買値
- 36.02
- 安値
- 35.56
- 高値
- 38.08
- 出来高
- 100
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- 6.95%
- 6ヶ月の変化
- 18.75%
- 1年の変化
- 19.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K