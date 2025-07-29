Валюты / RVLV
RVLV: Revolve Group Inc Class A
23.81 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVLV за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.13, а максимальная — 23.99.
Следите за динамикой Revolve Group Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RVLV
Дневной диапазон
23.13 23.99
Годовой диапазон
16.80 39.58
- Предыдущее закрытие
- 23.80
- Open
- 23.61
- Bid
- 23.81
- Ask
- 24.11
- Low
- 23.13
- High
- 23.99
- Объем
- 2.541 K
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 8.67%
- 6-месячное изменение
- 9.77%
- Годовое изменение
- -4.03%
