RVLV: Revolve Group Inc Class A
23.92 USD 0.11 (0.46%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RVLV de hoy ha cambiado un 0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.55, mientras que el máximo ha alcanzado 24.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Revolve Group Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVLV News
- Revolve Group: Normalized Growth And Unattractive Valuation (NYSE:RVLV)
- Microsoft y Curated for You lanzan descubrimiento de moda con IA en Copilot
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- Revolve en la Conferencia de Piper Sandler: Movimientos estratégicos en el sector de lujo
- Revolve at Piper Sandler Conference: Strategic Moves in Luxury Space
- Bath & Body Works Q2 Earnings Meet Estimates, Gross Margin Rises Y/Y
- Urban Outfitters Stock Falls 5% Despite Q2 Earnings & Sales Beat
- Guess? Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase 6% Y/Y
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Revolve Group (RVLV) Stock
- PVH Corp Q2 Earnings Beat, Stock Gains on Raised FY25 Revenue View
- Will Gildan's HanesBrands Deal Create a Global Apparel Powerhouse?
- Crocs Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase 3.4%
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Compared to Estimates, Revolve Group (RVLV) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Revolve Group (RVLV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Revolve Group shares surge as revenue beats expectations
- Revolve earnings matched, revenue topped estimates
- Revolve Q2 2025 slides: Revenue up 9%, cash flow surges despite profit dip
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- NWSA Set to Report Q4 Earnings: Buy Now or Wait for the Results?
- Crocs (CROX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Rango diario
23.55 24.52
Rango anual
16.80 39.58
- Cierres anteriores
- 23.81
- Open
- 24.00
- Bid
- 23.92
- Ask
- 24.22
- Low
- 23.55
- High
- 24.52
- Volumen
- 3.032 K
- Cambio diario
- 0.46%
- Cambio mensual
- 9.17%
- Cambio a 6 meses
- 10.28%
- Cambio anual
- -3.59%
