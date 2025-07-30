Währungen / RVLV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RVLV: Revolve Group Inc Class A
24.08 USD 0.16 (0.67%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RVLV hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.82 bis zu einem Hoch von 24.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Revolve Group Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RVLV News
- Revolve Group: Normalized Growth And Unattractive Valuation (NYSE:RVLV)
- V.F. Corp Set to Offload Dickies as Part of Turnaround Strategy
- Armani’s Fashionable Exit: Can Heirs Turn Couture Into Cash For Investors? - Tapestry (NYSE:TPR)
- Revolve stellt auf Piper Sandler Konferenz Strategie für Luxusmarkt vor
- Revolve at Piper Sandler Conference: Strategic Moves in Luxury Space
- Bath & Body Works Q2 Earnings Meet Estimates, Gross Margin Rises Y/Y
- Urban Outfitters Stock Falls 5% Despite Q2 Earnings & Sales Beat
- Guess? Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase 6% Y/Y
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Revolve Group (RVLV) Stock
- PVH Corp Q2 Earnings Beat, Stock Gains on Raised FY25 Revenue View
- Will Gildan's HanesBrands Deal Create a Global Apparel Powerhouse?
- Crocs Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase 3.4%
- Ralph Lauren Beats on Q1 Earnings & Revenues, Raises FY26 Outlook
- Hanesbrands Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- Interparfums Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 2% Y/Y
- Compared to Estimates, Revolve Group (RVLV) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Revolve Group (RVLV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Revolve Group shares surge as revenue beats expectations
- Revolve earnings matched, revenue topped estimates
- Revolve Q2 2025 slides: Revenue up 9%, cash flow surges despite profit dip
- SSP Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- NWSA Set to Report Q4 Earnings: Buy Now or Wait for the Results?
- Crocs (CROX) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- V.F. Corp Q1 Loss Narrower Than Expected, Sales Beat Expectations
Tagesspanne
23.82 24.53
Jahresspanne
16.80 39.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.92
- Eröffnung
- 24.05
- Bid
- 24.08
- Ask
- 24.38
- Tief
- 23.82
- Hoch
- 24.53
- Volumen
- 2.008 K
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- 9.90%
- 6-Monatsänderung
- 11.02%
- Jahresänderung
- -2.94%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K