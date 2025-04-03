Валюты / RGP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RGP: Resources Connection Inc
5.19 USD 0.06 (1.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RGP за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.15, а максимальная — 5.25.
Следите за динамикой Resources Connection Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RGP
- Avis Budget Group вносит поправки в соглашение с SRS Investment Management
- Avis Budget Group amends agreement with SRS Investment Management
- RGP appoints Scott Rottmann to new President, CFO Advisory role
- Avis Budget EVP Linnen sells $1.56m in company stock
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Resources Connection misses Q4 2025 earnings expectations
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Resources Connection earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Robert Half (RHI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 198.6 USD
- Avis Budget Group stock price target raised to $196 from $130 at Deutsche Bank
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 190.25 USD
- Resources Connection: EPS Revision Trends Must Improve
- Resources Connection to Participate in Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- RGP names Jennifer Jones as first Chief Marketing Officer
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.15 5.25
Годовой диапазон
4.51 9.96
- Предыдущее закрытие
- 5.25
- Open
- 5.20
- Bid
- 5.19
- Ask
- 5.49
- Low
- 5.15
- High
- 5.25
- Объем
- 604
- Дневное изменение
- -1.14%
- Месячное изменение
- 2.77%
- 6-месячное изменение
- -20.76%
- Годовое изменение
- -46.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.