RGP: Resources Connection Inc

5.19 USD 0.06 (1.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RGP за сегодня изменился на -1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.15, а максимальная — 5.25.

Следите за динамикой Resources Connection Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.15 5.25
Годовой диапазон
4.51 9.96
Предыдущее закрытие
5.25
Open
5.20
Bid
5.19
Ask
5.49
Low
5.15
High
5.25
Объем
604
Дневное изменение
-1.14%
Месячное изменение
2.77%
6-месячное изменение
-20.76%
Годовое изменение
-46.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.