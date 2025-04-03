Valute / RGP
RGP: Resources Connection Inc
5.28 USD 0.19 (3.47%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RGP ha avuto una variazione del -3.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.26 e ad un massimo di 5.54.
Segui le dinamiche di Resources Connection Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.26 5.54
Intervallo Annuale
4.51 9.96
- Chiusura Precedente
- 5.47
- Apertura
- 5.48
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Minimo
- 5.26
- Massimo
- 5.54
- Volume
- 784
- Variazione giornaliera
- -3.47%
- Variazione Mensile
- 4.55%
- Variazione Semestrale
- -19.39%
- Variazione Annuale
- -45.85%
21 settembre, domenica