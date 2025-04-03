Währungen / RGP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RGP: Resources Connection Inc
5.34 USD 0.13 (2.38%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RGP hat sich für heute um -2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.34 bis zu einem Hoch von 5.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Resources Connection Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGP News
- Resources Connection: Value Trapped In A Downward Spiral (NASDAQ:RGP)
- Avis Budget Group ändert Vereinbarung mit Großinvestor SRS Investment Management
- Avis Budget Group amends agreement with SRS Investment Management
- RGP appoints Scott Rottmann to new President, CFO Advisory role
- Avis Budget EVP Linnen sells $1.56m in company stock
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Resources Connection misses Q4 2025 earnings expectations
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Resources Connection earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Robert Half (RHI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 198.6 USD
- Avis Budget Group stock price target raised to $196 from $130 at Deutsche Bank
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 190.25 USD
- Resources Connection: EPS Revision Trends Must Improve
- Resources Connection to Participate in Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- RGP names Jennifer Jones as first Chief Marketing Officer
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.34 5.54
Jahresspanne
4.51 9.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.47
- Eröffnung
- 5.48
- Bid
- 5.34
- Ask
- 5.64
- Tief
- 5.34
- Hoch
- 5.54
- Volumen
- 248
- Tagesänderung
- -2.38%
- Monatsänderung
- 5.74%
- 6-Monatsänderung
- -18.47%
- Jahresänderung
- -45.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K