CotationsSections
Devises / RGP
Retour à Actions

RGP: Resources Connection Inc

5.28 USD 0.19 (3.47%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RGP a changé de -3.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.26 et à un maximum de 5.54.

Suivez la dynamique Resources Connection Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RGP Nouvelles

Range quotidien
5.26 5.54
Range Annuel
4.51 9.96
Clôture Précédente
5.47
Ouverture
5.48
Bid
5.28
Ask
5.58
Plus Bas
5.26
Plus Haut
5.54
Volume
784
Changement quotidien
-3.47%
Changement Mensuel
4.55%
Changement à 6 Mois
-19.39%
Changement Annuel
-45.85%
20 septembre, samedi