Devises / RGP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RGP: Resources Connection Inc
5.28 USD 0.19 (3.47%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RGP a changé de -3.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.26 et à un maximum de 5.54.
Suivez la dynamique Resources Connection Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGP Nouvelles
- Resources Connection: Value Trapped In A Downward Spiral (NASDAQ:RGP)
- Avis Budget Group amends agreement with SRS Investment Management
- RGP appoints Scott Rottmann to new President, CFO Advisory role
- Avis Budget EVP Linnen sells $1.56m in company stock
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Resources Connection misses Q4 2025 earnings expectations
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Resources Connection earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Robert Half (RHI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 198.6 USD
- Avis Budget Group stock price target raised to $196 from $130 at Deutsche Bank
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 190.25 USD
- Resources Connection: EPS Revision Trends Must Improve
- Resources Connection to Participate in Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- RGP names Jennifer Jones as first Chief Marketing Officer
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
5.26 5.54
Range Annuel
4.51 9.96
- Clôture Précédente
- 5.47
- Ouverture
- 5.48
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Plus Bas
- 5.26
- Plus Haut
- 5.54
- Volume
- 784
- Changement quotidien
- -3.47%
- Changement Mensuel
- 4.55%
- Changement à 6 Mois
- -19.39%
- Changement Annuel
- -45.85%
20 septembre, samedi