通貨 / RGP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RGP: Resources Connection Inc
5.47 USD 0.19 (3.60%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RGPの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり5.29の安値と5.49の高値で取引されました。
Resources Connection Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGP News
- Resources Connection: Value Trapped In A Downward Spiral (NASDAQ:RGP)
- Avis Budget Group、SRS Investment Managementとの契約を改定
- Avis Budget Group amends agreement with SRS Investment Management
- RGP appoints Scott Rottmann to new President, CFO Advisory role
- Avis Budget EVP Linnen sells $1.56m in company stock
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Resources Connection misses Q4 2025 earnings expectations
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Resources Connection earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Robert Half (RHI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 198.6 USD
- Avis Budget Group stock price target raised to $196 from $130 at Deutsche Bank
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 190.25 USD
- Resources Connection: EPS Revision Trends Must Improve
- Resources Connection to Participate in Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- RGP names Jennifer Jones as first Chief Marketing Officer
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.29 5.49
1年のレンジ
4.51 9.96
- 以前の終値
- 5.28
- 始値
- 5.29
- 買値
- 5.47
- 買値
- 5.77
- 安値
- 5.29
- 高値
- 5.49
- 出来高
- 569
- 1日の変化
- 3.60%
- 1ヶ月の変化
- 8.32%
- 6ヶ月の変化
- -16.49%
- 1年の変化
- -43.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K