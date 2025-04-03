Divisas / RGP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RGP: Resources Connection Inc
5.28 USD 0.09 (1.73%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RGP de hoy ha cambiado un 1.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.20, mientras que el máximo ha alcanzado 5.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Resources Connection Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RGP News
- Resources Connection: Value Trapped In A Downward Spiral (NASDAQ:RGP)
- Avis Budget Group modifica acuerdo con SRS Investment Management
- Avis Budget Group amends agreement with SRS Investment Management
- RGP appoints Scott Rottmann to new President, CFO Advisory role
- Avis Budget EVP Linnen sells $1.56m in company stock
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Resources Connection misses Q4 2025 earnings expectations
- Resources Connection (RGP) Q4 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Resources Connection earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- Robert Half (RHI) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 198.6 USD
- Avis Budget Group stock price target raised to $196 from $130 at Deutsche Bank
- Avis Budget Group stock hits 52-week high at 190.25 USD
- Resources Connection: EPS Revision Trends Must Improve
- Resources Connection to Participate in Noble Capital Markets Emerging Growth Conference
- RGP names Jennifer Jones as first Chief Marketing Officer
- Palm Valley Capital Fund Q1 2025 Commentary (PVCMX)
- Resources Connection, Inc. (RGP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
5.20 5.45
Rango anual
4.51 9.96
- Cierres anteriores
- 5.19
- Open
- 5.22
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Low
- 5.20
- High
- 5.45
- Volumen
- 721
- Cambio diario
- 1.73%
- Cambio mensual
- 4.55%
- Cambio a 6 meses
- -19.39%
- Cambio anual
- -45.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B