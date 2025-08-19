Валюты / PTC
PTC: PTC Inc
204.95 USD 0.57 (0.28%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTC за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 202.92, а максимальная — 205.87.
Следите за динамикой PTC Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PTC
Дневной диапазон
202.92 205.87
Годовой диапазон
133.38 219.69
- Предыдущее закрытие
- 204.38
- Open
- 204.86
- Bid
- 204.95
- Ask
- 205.25
- Low
- 202.92
- High
- 205.87
- Объем
- 2.012 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- 32.82%
- Годовое изменение
- 13.72%
