PTC: PTC Inc

206.19 USD 2.21 (1.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PTC hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 205.01 bis zu einem Hoch von 207.28 gehandelt.

Verfolgen Sie die PTC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
205.01 207.28
Jahresspanne
133.38 219.69
Vorheriger Schlusskurs
203.98
Eröffnung
205.01
Bid
206.19
Ask
206.49
Tief
205.01
Hoch
207.28
Volumen
1.836 K
Tagesänderung
1.08%
Monatsänderung
-1.99%
6-Monatsänderung
33.62%
Jahresänderung
14.40%
