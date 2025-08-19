Währungen / PTC
PTC: PTC Inc
206.19 USD 2.21 (1.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PTC hat sich für heute um 1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 205.01 bis zu einem Hoch von 207.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die PTC Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PTC News
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Zacks Industry Outlook Highlights Microsoft, PTC and Manhattan Associates
- 3 Software Stocks to Watch Closely in a Thriving Industry
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Cadence Expands Digital Twin Platform With NVIDIA DGX SuperPOD Model
- Cadence Strengthens Analysis Portfolio With Hexagon D&E Unit Buyout
- PTC at Citi’s 2025 Global TMT Conference: Strategic Vision and Challenges
- Descartes Q2 Earnings Lag, Top Line Up Y/Y Despite Global Trade Woes
- Prediction: PTC Will Soar Over the Next 3 Years. Here's 1 Reason Why.
- Nokia Chosen by Vortex to Upgrade IP Edge & Transport for Broadband
- PTC Inc. (PTC) Up 0.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- SoundHound's AI Voice Assistant Rolls Into Jeep Vehicles Across Europe
- PTC Inc.: Quality Business, Demanding Price (NASDAQ:PTC)
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Intuit Q4 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Here is Why Growth Investors Should Buy PTC Inc. (PTC) Now
- Roth/MKM reiterates Buy rating on Plug Power stock, citing electrolyzer projects
- Stifel reiterates Buy rating on Autodesk stock ahead of earnings
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Goldman Sachs reiterates Sell rating on PTC Therapeutics stock at $44 target
- PTC Therapeutics stock falls as FDA issues CRL for vatiquinone in FA
- Top 3D Printing Stocks for Higher Returns and Portfolio Growth
- PTC Therapeutics stock holds Buy rating at Truist despite FDA setback
Tagesspanne
205.01 207.28
Jahresspanne
133.38 219.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 203.98
- Eröffnung
- 205.01
- Bid
- 206.19
- Ask
- 206.49
- Tief
- 205.01
- Hoch
- 207.28
- Volumen
- 1.836 K
- Tagesänderung
- 1.08%
- Monatsänderung
- -1.99%
- 6-Monatsänderung
- 33.62%
- Jahresänderung
- 14.40%
