PTC: PTC Inc
205.95 USD 0.24 (0.12%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PTC 환율이 오늘 -0.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 205.13이고 고가는 208.00이었습니다.
PTC Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
205.13 208.00
년간 변동
133.38 219.69
- 이전 종가
- 206.19
- 시가
- 207.87
- Bid
- 205.95
- Ask
- 206.25
- 저가
- 205.13
- 고가
- 208.00
- 볼륨
- 2.390 K
- 일일 변동
- -0.12%
- 월 변동
- -2.11%
- 6개월 변동
- 33.47%
- 년간 변동율
- 14.27%
