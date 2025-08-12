Валюты / POWL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
POWL: Powell Industries Inc
298.23 USD 3.81 (1.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс POWL за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 289.61, а максимальная — 301.37.
Следите за динамикой Powell Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости POWL
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Is Powell Industries (POWL) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- POWL vs. ETN: Which Stock Is the Better Value Option?
- Here's Why You Should Hold Powell Industries in Your Portfolio
- Powell Industries, Inc. (POWL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Here's Why Powell Industries (POWL) is a Strong Growth Stock
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- Griffon Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Backstage Pass: Top 4 AI Infrastructure Stocks
- Powell Industries, Inc. (POWL) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Powell Industries at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Market Positioning
- POWL or ETN: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Jim Cramer: Apollo Is A ‘Cheap’ Stock, Ouster Is 'Very Expensive' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- Honeywell Expands Smart Energy Portfolio With SparkMeter Acquisition
- Powell Industries to expand Houston facility with $12.4 million investment
- Tesla, Figma Stir Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Avago lead market cap stock movers on Wednesday
- Here's Why You Should Consider Investing in Allegion Stock Right Now
- Powell Industries Stock: New All-Time Highs Are Likely On The Horizon (NASDAQ:POWL)
- Powell Industries: Limited Upside As Growth Fizzles (NASDAQ:POWL)
- Powell Industries Powers On (NASDAQ:POWL)
- Powell Industries, Inc. (POWL) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
Дневной диапазон
289.61 301.37
Годовой диапазон
146.02 364.98
- Предыдущее закрытие
- 302.04
- Open
- 301.37
- Bid
- 298.23
- Ask
- 298.53
- Low
- 289.61
- High
- 301.37
- Объем
- 269
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 15.11%
- 6-месячное изменение
- 75.92%
- Годовое изменение
- 36.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.