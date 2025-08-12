Devises / POWL
POWL: Powell Industries Inc
297.31 USD 6.99 (2.30%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de POWL a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 295.00 et à un maximum de 307.88.
Suivez la dynamique Powell Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
295.00 307.88
Range Annuel
146.02 364.98
- Clôture Précédente
- 304.30
- Ouverture
- 302.11
- Bid
- 297.31
- Ask
- 297.61
- Plus Bas
- 295.00
- Plus Haut
- 307.88
- Volume
- 474
- Changement quotidien
- -2.30%
- Changement Mensuel
- 14.75%
- Changement à 6 Mois
- 75.37%
- Changement Annuel
- 35.60%
20 septembre, samedi