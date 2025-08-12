CotationsSections
POWL
POWL: Powell Industries Inc

297.31 USD 6.99 (2.30%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de POWL a changé de -2.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 295.00 et à un maximum de 307.88.

Suivez la dynamique Powell Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
295.00 307.88
Range Annuel
146.02 364.98
Clôture Précédente
304.30
Ouverture
302.11
Bid
297.31
Ask
297.61
Plus Bas
295.00
Plus Haut
307.88
Volume
474
Changement quotidien
-2.30%
Changement Mensuel
14.75%
Changement à 6 Mois
75.37%
Changement Annuel
35.60%
