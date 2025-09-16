Валюты / PLAY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PLAY: Dave & Buster's Entertainment Inc
20.14 USD 4.05 (16.74%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLAY за сегодня изменился на -16.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.08, а максимальная — 21.17.
Следите за динамикой Dave & Buster's Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PLAY
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Why Dave & Buster's Stock Was Falling Today
- Dave & Buster’s: The Trade-Down Tailwind Meets Execution Risk (NASDAQ:PLAY)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Benchmark подтверждает рейтинг "Держать" для акций Dave & Buster’s после слабых результатов Q2
- Benchmark reiterates Hold rating on Dave & Buster’s stock after Q2 miss
- Truist Securities снизил целевую цену акций Dave & Buster’s до $22
- Dave & Buster’s stock price target lowered to $22 at Truist Securities
- Акции Dave & Buster’s падают после снижения целевой цены Piper Sandler
- Dave & Buster’s stock falls as Piper Sandler cuts price target on weak sales
- Dave & Buster's (PLAY) Q2 2025 Earnings Transcript
- Dave & Buster's: Tarun Lal To Attempt Turnaround After Q2 Miss (NASDAQ:PLAY)
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- UBS снизил целевую цену акций Dave & Buster’s до $25 из-за слабых продаж
- Dave & Buster’s stock price target lowered to $25 by UBS on weak sales
- Jefferies подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Dave & Buster’s, несмотря на медленное начало III квартала
- Dave & Buster’s stock rating reiterated at Buy by Jefferies despite slower Q3 start
- BMO Capital подтверждает рейтинг "Выше рынка" для акций Dave & Buster’s
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Dave & Buster’s stock
- Wall St edges lower as markets await Fed rate decision, assess retail data
- US futures edge up on Fed rate cut expectations; retail sales data awaited
- Oracle, Alphabet Jump Premarket on TikTok, U.K. Investment News; Dave & Buster's Slides
PLAY на Форуме Сообщества
Торговые приложения для PLAY
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.56 (9)
SMART GOLD ROBOT - Built by a 7-Figure Funded Trader Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (check profile) After many years of manual trading and achieving seven-figure funded accounts, I've automated my exact trading strategy into this powerful EA. But here's what makes it special: When the market moves against our position (because no strategy is 100% perfect), the SMART RECOVERY SYSTEM kicks in - protecting your capital and aiming for break
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 «Не торгуй, как толпа — торгуй, как легенда». ICONIC TITAN SIGNAL — это больше, чем индикатор. Это ваш личный ментор. Ваш сканер. Ваш поставщик сигналов. Гибридный шедевр рыночного опыта, математической логики и институциональной точности — создан для тех, кто стремится не просто торговать, а доминировать . Что делает ICONIC TITAN? Он 24/7 отфильтровывает хаос по четырём (и более) ключевым рынкам мира: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100 US30 GER40 NDX100 GER30 Работает через св
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
SMART BITCOIN ROBOT - Built by a 7-Figure Funded Trader Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (Check Profile) After many years of manual trading and achieving seven-figure funded accounts, I've automated my exact trading strategy into this powerful EA and optimized for Bitcoin . But here's what makes it special: When the market moves against our position (because no strategy is 100% perfect), the SMART RECOVERY SYSTEM kicks in - protecting y
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
EA PERFORMANCE MONITOR - Your Trading Command Center Stop Flying Blind! Take Control of Your EA Empire Are you tired of switching between dozens of charts just to check how your Expert Advisors are performing? Frustrated by losing track of which EA is making money and which one is bleeding your account dry? The struggle ends here. What If You Could... See ALL your EAs at a glance - Every single Expert Advisor across every chart, monitored in real-time Spot trouble instantly - Dangerous
FREE
Gold Long Pro
Wei Zhao
FIRST MONTH SPECIAL $199 GOLD LONG PRO - Proven 5-Year Performance | 7000% Backtest Returns EXCEPTIONAL BACKTEST PERFORMANCE (2020-2024) • Starting Capital: $1,000 • Final Balance: $70,000+ • Total Return: 7000%+ over 5 years • Average Annual Growth: ~109% • Tested Period: January 1, 2020 - May 1, 2025 • Symbol: XAUUSD (Gold) - 99% Modeling Quality PROVEN STRATEGY FOUNDATION • Higher Low Price Action methodology • Multi-timeframe analysis (H1 structure + M5 signals) • Gold/XAUUSD spec
Golden Rush AI
Richard A Moncada
Золотая Лихорадка AI - ИЛИ Золотая основная технология - Точность ведет к отличной торговле - РОСТ НА 244% на реальном счете с 1к начиная с МАЯ 2023 года. Скриншот ниже - Вы можете посетить нас по адресу https://www.onelife-ai.tech/ Представляем Золотой Основной EA - передовой торговый алгоритм для трейдеров, которые требуют лучшего. Независимо от того, используете ли вы скальпинг на рынках или ставите сделки на день, этот EA разработан для обеспечения оптимальной производительности. Вот что выд
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Дневной диапазон
19.08 21.17
Годовой диапазон
15.08 43.73
- Предыдущее закрытие
- 24.19
- Open
- 19.40
- Bid
- 20.14
- Ask
- 20.44
- Low
- 19.08
- High
- 21.17
- Объем
- 15.214 K
- Дневное изменение
- -16.74%
- Месячное изменение
- -19.57%
- 6-месячное изменение
- 13.46%
- Годовое изменение
- -40.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.