PLAY: Dave & Buster's Entertainment Inc

20.14 USD 4.05 (16.74%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PLAY за сегодня изменился на -16.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.08, а максимальная — 21.17.

Следите за динамикой Dave & Buster's Entertainment Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
19.08 21.17
Годовой диапазон
15.08 43.73
Предыдущее закрытие
24.19
Open
19.40
Bid
20.14
Ask
20.44
Low
19.08
High
21.17
Объем
15.214 K
Дневное изменение
-16.74%
Месячное изменение
-19.57%
6-месячное изменение
13.46%
Годовое изменение
-40.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.