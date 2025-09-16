Divisas / PLAY
PLAY: Dave & Buster's Entertainment Inc
21.18 USD 1.04 (5.16%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PLAY de hoy ha cambiado un 5.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.04, mientras que el máximo ha alcanzado 21.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dave & Buster's Entertainment Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PLAY News
- Company News for Sep 17, 2025
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Why Dave & Buster's Stock Was Falling Today
- Dave & Buster’s: The Trade-Down Tailwind Meets Execution Risk (NASDAQ:PLAY)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Benchmark mantiene calificación de Mantener para Dave & Buster’s tras decepción en Q2
- Objetivo de precio de Dave & Buster’s reducido a 22 dólares en Truist Securities
- Acciones de Dave & Buster’s caen tras recorte de precio objetivo por Piper Sandler
- Dave & Buster's (PLAY) Q2 2025 Earnings Transcript
- Dave & Buster's: Tarun Lal To Attempt Turnaround After Q2 Miss (NASDAQ:PLAY)
- Oracle, Alphabet y Novo Nordisk suben en preapertura; Dave & Buster’s cae
- UBS reduce precio objetivo de Dave & Buster’s a $25 por ventas débiles
Rango diario
20.04 21.84
Rango anual
15.08 43.73
- Cierres anteriores
- 20.14
- Open
- 20.10
- Bid
- 21.18
- Ask
- 21.48
- Low
- 20.04
- High
- 21.84
- Volumen
- 7.824 K
- Cambio diario
- 5.16%
- Cambio mensual
- -15.42%
- Cambio a 6 meses
- 19.32%
- Cambio anual
- -37.52%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B