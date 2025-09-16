Währungen / PLAY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PLAY: Dave & Buster's Entertainment Inc
20.29 USD 0.10 (0.49%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLAY hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.18 bis zu einem Hoch von 20.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dave & Buster's Entertainment Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAY News
- Company News for Sep 17, 2025
- Stock Market Today: Dow Wavers Ahead Of Retail Sales; Dave & Busters Plunges On Earnings (Live Coverage)
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Why Dave & Buster's Stock Was Falling Today
- Dave & Buster’s: The Trade-Down Tailwind Meets Execution Risk (NASDAQ:PLAY)
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Schwache Q2-Zahlen bei Dave & Buster’s: Benchmark bestätigt "Hold"-Einstufung
- Benchmark reiterates Hold rating on Dave & Buster’s stock after Q2 miss
- Dave & Buster’s: Truist Securities senkt Kursziel auf 22 Dollar
- Dave & Buster’s stock price target lowered to $22 at Truist Securities
- Schwache Umsätze belasten Dave & Buster’s: Piper Sandler senkt Kursziel
- Dave & Buster’s stock falls as Piper Sandler cuts price target on weak sales
- Dave & Buster's (PLAY) Q2 2025 Earnings Transcript
- Dave & Buster's: Tarun Lal To Attempt Turnaround After Q2 Miss (NASDAQ:PLAY)
- US-Vorbörse: Oracle, Alphabet, Novo Nordisk und Dave & Buster’s mit viel Bewegung
- Oracle, Alphabet and Novo Nordisk rise premarket; Dave & Buster’s falls
- UBS senkt Kursziel für Dave & Buster’s wegen schwacher Umsätze auf 25 US-Dollar
- Dave & Buster’s stock price target lowered to $25 by UBS on weak sales
- Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für Dave & Buster’s trotz schwachem Start ins Q3
- Dave & Buster’s stock rating reiterated at Buy by Jefferies despite slower Q3 start
- BMO Capital bestätigt Outperform-Rating für Dave & Buster’s trotz verfehlter Quartalszahlen
- BMO Capital reiterates Outperform rating on Dave & Buster’s stock
- Wall St edges lower as markets await Fed rate decision, assess retail data
PLAY on the Community Forum
Handelsanwendungen für PLAY
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.69 (13)
SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt)
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 „Handle nicht wie die Masse – handle wie eine Legende.“ Der ICONIC TITAN SIGNAL ist mehr als ein Indikator. Er ist dein persönlicher Mentor. Dein Scanner. Dein Signalgeber. Ein hybrides Meisterwerk aus Markterfahrung, mathematischer Logik und institutioneller Präzision – entwickelt für alle, die den Anspruch haben, nicht nur zu traden, sondern zu dominieren. Was macht der ICONIC TITAN? Er filtert 24/7 das Marktchaos in den vier relevantesten Märkten der Welt: XAU
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
SMART BITCOIN ROBOT - gebaut von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzierten Trader mit mehrfach verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (Profil prüfen ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzierter Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert und für Bitcoin optimiert . Aber hier ist, was es besonders macht: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine S
EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
EA PERFORMANCE MONITOR - Ihr Trading Command Center Hören Sie auf, im Blindflug zu handeln! Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr EA-Imperium Sind Sie es leid, zwischen Dutzenden von Charts hin- und herzuschalten, nur um zu sehen, wie sich Ihre Expert Advisors entwickeln? Sind Sie frustriert, weil Sie den Überblick darüber verlieren, welcher EA Geld verdient und welcher Ihr Konto ausbluten lässt? Der Kampf hat hier ein Ende. Was wäre, wenn Sie... Sehen Sie ALLE Ihre EAs auf einen Blick -
FREE
Gold Long Pro
Wei Zhao
ERSTER MONAT SPEZIAL $199 GOLD LONG PRO - Bewährte 5-Jahres-Performance | 7000% Backtest-Renditen AUSSERGEWÖHNLICHE BACKTEST-PERFORMANCE (2020-2024) - Startkapital: $1.000 - Endbestand: $70,000+ - Gesamtrendite: 7000%+ über 5 Jahre - Durchschnittliches jährliches Wachstum: ~109% - Getesteter Zeitraum: 1. Januar 2020 - 1. Mai 2025 - Symbol: XAUUSD (Gold) - 99% Modellierungsqualität BEWÄHRTE STRATEGIEGRUNDLAGE - Higher Low Price Action-Methodik - Multi-Timeframe-Analyse (H1-Struktur + M
Golden Rush AI
Richard A Moncada
Golden Rush AI - Bekannt auch als Golden Prime Tech - Präzisionsgetriebene Handelsexzellenz - UP 244% auf Live 1k Konto ab MAI 2023. Screenshot unten - Besuchen Sie uns unter https://www.onelife-ai.tech/ Wir präsentieren den Gold Prime EA - ein hochmodernes Handelsalgorithmus, entwickelt für Trader, die nur das Beste verlangen. Egal ob Sie den Markt skalpieren oder Tagesgeschäfte einrichten, dieser EA wurde entwickelt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. So hebt sich der Golden Rush EA a
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
Ugenesys AI MT4
Odaine Ramon Mcmillan
5 (1)
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
Tagesspanne
20.18 20.57
Jahresspanne
15.08 43.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.39
- Eröffnung
- 20.31
- Bid
- 20.29
- Ask
- 20.59
- Tief
- 20.18
- Hoch
- 20.57
- Volumen
- 486
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- -18.97%
- 6-Monatsänderung
- 14.31%
- Jahresänderung
- -40.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K