Курс PEBK за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.44, а максимальная — 31.95.

Следите за динамикой Peoples Bancorp of North Carolina Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.