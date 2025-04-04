Валюты / PEBK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc
31.44 USD 0.16 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEBK за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.44, а максимальная — 31.95.
Следите за динамикой Peoples Bancorp of North Carolina Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
31.44 31.95
Годовой диапазон
23.74 33.24
- Предыдущее закрытие
- 31.60
- Open
- 31.95
- Bid
- 31.44
- Ask
- 31.74
- Low
- 31.44
- High
- 31.95
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 18.64%
- Годовое изменение
- 23.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.