Valute / PEBK
PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc
31.20 USD 1.19 (3.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PEBK ha avuto una variazione del -3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.34 e ad un massimo di 33.90.
Segui le dinamiche di Peoples Bancorp of North Carolina Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.34 33.90
Intervallo Annuale
23.74 33.90
- Chiusura Precedente
- 32.39
- Apertura
- 32.23
- Bid
- 31.20
- Ask
- 31.50
- Minimo
- 29.34
- Massimo
- 33.90
- Volume
- 47
- Variazione giornaliera
- -3.67%
- Variazione Mensile
- 0.58%
- Variazione Semestrale
- 17.74%
- Variazione Annuale
- 22.26%
21 settembre, domenica