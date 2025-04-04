Währungen / PEBK
PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc
32.99 USD 0.60 (1.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEBK hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.34 bis zu einem Hoch von 32.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Peoples Bancorp of North Carolina Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.34 32.99
Jahresspanne
23.74 33.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.39
- Eröffnung
- 32.23
- Bid
- 32.99
- Ask
- 33.29
- Tief
- 29.34
- Hoch
- 32.99
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 6.35%
- 6-Monatsänderung
- 24.49%
- Jahresänderung
- 29.27%
