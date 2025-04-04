KurseKategorien
PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc

32.99 USD 0.60 (1.85%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PEBK hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.34 bis zu einem Hoch von 32.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Peoples Bancorp of North Carolina Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
29.34 32.99
Jahresspanne
23.74 33.90
Vorheriger Schlusskurs
32.39
Eröffnung
32.23
Bid
32.99
Ask
33.29
Tief
29.34
Hoch
32.99
Volumen
19
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
6.35%
6-Monatsänderung
24.49%
Jahresänderung
29.27%
