FiyatlarBölümler
Dövizler / PEBK
Geri dön - Hisse senetleri

PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc

31.20 USD 1.19 (3.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PEBK fiyatı bugün -3.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.34 ve Yüksek fiyatı olarak 33.90 aralığında işlem gördü.

Peoples Bancorp of North Carolina Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PEBK haberleri

Günlük aralık
29.34 33.90
Yıllık aralık
23.74 33.90
Önceki kapanış
32.39
Açılış
32.23
Satış
31.20
Alış
31.50
Düşük
29.34
Yüksek
33.90
Hacim
47
Günlük değişim
-3.67%
Aylık değişim
0.58%
6 aylık değişim
17.74%
Yıllık değişim
22.26%
21 Eylül, Pazar