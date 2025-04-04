CotationsSections
PEBK
PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc

31.20 USD 1.19 (3.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PEBK a changé de -3.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.34 et à un maximum de 33.90.

Suivez la dynamique Peoples Bancorp of North Carolina Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.34 33.90
Range Annuel
23.74 33.90
Clôture Précédente
32.39
Ouverture
32.23
Bid
31.20
Ask
31.50
Plus Bas
29.34
Plus Haut
33.90
Volume
47
Changement quotidien
-3.67%
Changement Mensuel
0.58%
Changement à 6 Mois
17.74%
Changement Annuel
22.26%
