PEBK: Peoples Bancorp of North Carolina Inc

32.39 USD 0.84 (2.66%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PEBKの今日の為替レートは、2.66%変化しました。日中、通貨は1あたり31.95の安値と32.50の高値で取引されました。

Peoples Bancorp of North Carolina Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
31.95 32.50
1年のレンジ
23.74 33.24
以前の終値
31.55
始値
31.95
買値
32.39
買値
32.69
安値
31.95
高値
32.50
出来高
33
1日の変化
2.66%
1ヶ月の変化
4.42%
6ヶ月の変化
22.23%
1年の変化
26.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K