Валюты / OPBK
OPBK: OP Bancorp
14.21 USD 0.32 (2.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPBK за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.41.
Следите за динамикой OP Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.20 14.41
Годовой диапазон
10.49 18.51
- Предыдущее закрытие
- 14.53
- Open
- 14.41
- Bid
- 14.21
- Ask
- 14.51
- Low
- 14.20
- High
- 14.41
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -2.20%
- Месячное изменение
- -1.25%
- 6-месячное изменение
- 19.61%
- Годовое изменение
- 14.60%
