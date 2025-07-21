КотировкиРазделы
OPBK
Назад в Рынок акций США

OPBK: OP Bancorp

14.21 USD 0.32 (2.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPBK за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.20, а максимальная — 14.41.

Следите за динамикой OP Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OPBK

Дневной диапазон
14.20 14.41
Годовой диапазон
10.49 18.51
Предыдущее закрытие
14.53
Open
14.41
Bid
14.21
Ask
14.51
Low
14.20
High
14.41
Объем
80
Дневное изменение
-2.20%
Месячное изменение
-1.25%
6-месячное изменение
19.61%
Годовое изменение
14.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.