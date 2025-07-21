FiyatlarBölümler
Dövizler / OPBK
Geri dön - Hisse senetleri

OPBK: OP Bancorp

14.73 USD 0.19 (1.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPBK fiyatı bugün 1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.23 ve Yüksek fiyatı olarak 14.73 aralığında işlem gördü.

OP Bancorp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPBK haberleri

Günlük aralık
14.23 14.73
Yıllık aralık
10.49 18.51
Önceki kapanış
14.54
Açılış
14.56
Satış
14.73
Alış
15.03
Düşük
14.23
Yüksek
14.73
Hacim
233
Günlük değişim
1.31%
Aylık değişim
2.36%
6 aylık değişim
23.99%
Yıllık değişim
18.79%
21 Eylül, Pazar