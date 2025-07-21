Währungen / OPBK
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OPBK: OP Bancorp
14.42 USD 0.12 (0.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPBK hat sich für heute um -0.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.42 bis zu einem Hoch von 14.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die OP Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPBK News
- Should Value Investors Buy OP Bancorp (OPBK) Stock?
- Are Investors Undervaluing OP Bancorp (OPBK) Right Now?
- OP Bancorp declares $0.12 quarterly dividend payable in August
- OP Bancorp earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy OP Bancorp (OPBK) Stock?
- Best Value Stocks to Buy for July 23rd
- OP Bancorp (OPBK) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Value Stocks to Buy for July 21st
- Best Income Stocks to Buy for July 21st
Tagesspanne
14.42 14.63
Jahresspanne
10.49 18.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.54
- Eröffnung
- 14.56
- Bid
- 14.42
- Ask
- 14.72
- Tief
- 14.42
- Hoch
- 14.63
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -0.83%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 21.38%
- Jahresänderung
- 16.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K