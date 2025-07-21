クォートセクション
通貨 / OPBK
OPBK: OP Bancorp

14.54 USD 0.33 (2.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OPBKの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり14.38の安値と14.58の高値で取引されました。

OP Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
14.38 14.58
1年のレンジ
10.49 18.51
以前の終値
14.21
始値
14.43
買値
14.54
買値
14.84
安値
14.38
高値
14.58
出来高
193
1日の変化
2.32%
1ヶ月の変化
1.04%
6ヶ月の変化
22.39%
1年の変化
17.26%
