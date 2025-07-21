通貨 / OPBK
OPBK: OP Bancorp
14.54 USD 0.33 (2.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPBKの今日の為替レートは、2.32%変化しました。日中、通貨は1あたり14.38の安値と14.58の高値で取引されました。
OP Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.38 14.58
1年のレンジ
10.49 18.51
- 以前の終値
- 14.21
- 始値
- 14.43
- 買値
- 14.54
- 買値
- 14.84
- 安値
- 14.38
- 高値
- 14.58
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 2.32%
- 1ヶ月の変化
- 1.04%
- 6ヶ月の変化
- 22.39%
- 1年の変化
- 17.26%
