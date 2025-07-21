Valute / OPBK
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OPBK: OP Bancorp
14.73 USD 0.19 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPBK ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.23 e ad un massimo di 14.73.
Segui le dinamiche di OP Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPBK News
- Should Value Investors Buy OP Bancorp (OPBK) Stock?
- Are Investors Undervaluing OP Bancorp (OPBK) Right Now?
- OP Bancorp declares $0.12 quarterly dividend payable in August
- OP Bancorp earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Should Value Investors Buy OP Bancorp (OPBK) Stock?
- Best Value Stocks to Buy for July 23rd
- OP Bancorp (OPBK) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
- Best Value Stocks to Buy for July 21st
- Best Income Stocks to Buy for July 21st
Intervallo Giornaliero
14.23 14.73
Intervallo Annuale
10.49 18.51
- Chiusura Precedente
- 14.54
- Apertura
- 14.56
- Bid
- 14.73
- Ask
- 15.03
- Minimo
- 14.23
- Massimo
- 14.73
- Volume
- 233
- Variazione giornaliera
- 1.31%
- Variazione Mensile
- 2.36%
- Variazione Semestrale
- 23.99%
- Variazione Annuale
- 18.79%
21 settembre, domenica