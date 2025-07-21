QuotazioniSezioni
Valute / OPBK
Tornare a Azioni

OPBK: OP Bancorp

14.73 USD 0.19 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPBK ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.23 e ad un massimo di 14.73.

Segui le dinamiche di OP Bancorp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OPBK News

Intervallo Giornaliero
14.23 14.73
Intervallo Annuale
10.49 18.51
Chiusura Precedente
14.54
Apertura
14.56
Bid
14.73
Ask
15.03
Minimo
14.23
Massimo
14.73
Volume
233
Variazione giornaliera
1.31%
Variazione Mensile
2.36%
Variazione Semestrale
23.99%
Variazione Annuale
18.79%
21 settembre, domenica