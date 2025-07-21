Moedas / OPBK
OPBK: OP Bancorp
14.53 USD 0.32 (2.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPBK para hoje mudou para 2.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.38 e o mais alto foi 14.58.
Veja a dinâmica do par de moedas OP Bancorp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OPBK Notícias
Faixa diária
14.38 14.58
Faixa anual
10.49 18.51
- Fechamento anterior
- 14.21
- Open
- 14.43
- Bid
- 14.53
- Ask
- 14.83
- Low
- 14.38
- High
- 14.58
- Volume
- 121
- Mudança diária
- 2.25%
- Mudança mensal
- 0.97%
- Mudança de 6 meses
- 22.31%
- Mudança anual
- 17.18%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh