Курс NXDT-PA за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.34, а максимальная — 14.43.

Следите за динамикой NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.