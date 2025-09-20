Valute / NXDT-PA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
NXDT-PA: NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ
14.40 USD 0.12 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXDT-PA ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.17 e ad un massimo di 14.40.
Segui le dinamiche di NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
14.17 14.40
Intervallo Annuale
13.54 14.65
- Chiusura Precedente
- 14.28
- Apertura
- 14.38
- Bid
- 14.40
- Ask
- 14.70
- Minimo
- 14.17
- Massimo
- 14.40
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.84%
- Variazione Mensile
- 0.28%
- Variazione Semestrale
- 5.26%
- Variazione Annuale
- 5.26%
20 settembre, sabato