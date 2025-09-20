QuotazioniSezioni
NXDT-PA: NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ

14.40 USD 0.12 (0.84%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXDT-PA ha avuto una variazione del 0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.17 e ad un massimo di 14.40.

Segui le dinamiche di NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.17 14.40
Intervallo Annuale
13.54 14.65
Chiusura Precedente
14.28
Apertura
14.38
Bid
14.40
Ask
14.70
Minimo
14.17
Massimo
14.40
Volume
16
Variazione giornaliera
0.84%
Variazione Mensile
0.28%
Variazione Semestrale
5.26%
Variazione Annuale
5.26%
20 settembre, sabato