Moedas / NXDT-PA
NXDT-PA: NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ
14.30 USD 0.09 (0.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXDT-PA para hoje mudou para -0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.20 e o mais alto foi 14.43.
Veja a dinâmica do par de moedas NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.20 14.43
Faixa anual
13.54 14.65
- Fechamento anterior
- 14.39
- Open
- 14.35
- Bid
- 14.30
- Ask
- 14.60
- Low
- 14.20
- High
- 14.43
- Volume
- 16
- Mudança diária
- -0.63%
- Mudança mensal
- -0.42%
- Mudança de 6 meses
- 4.53%
- Mudança anual
- 4.53%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh