NXDT-PA: NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ
14.28 USD 0.02 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXDT-PA hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.25 bis zu einem Hoch von 14.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.25 14.39
Jahresspanne
13.54 14.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.30
- Eröffnung
- 14.29
- Bid
- 14.28
- Ask
- 14.58
- Tief
- 14.25
- Hoch
- 14.39
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- -0.56%
- 6-Monatsänderung
- 4.39%
- Jahresänderung
- 4.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K