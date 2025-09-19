KurseKategorien
Währungen / NXDT-PA
Zurück zum Aktien

NXDT-PA: NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ

14.28 USD 0.02 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NXDT-PA hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.25 bis zu einem Hoch von 14.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
14.25 14.39
Jahresspanne
13.54 14.65
Vorheriger Schlusskurs
14.30
Eröffnung
14.29
Bid
14.28
Ask
14.58
Tief
14.25
Hoch
14.39
Volumen
16
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
-0.56%
6-Monatsänderung
4.39%
Jahresänderung
4.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K