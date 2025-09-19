クォートセクション
通貨 / NXDT-PA
NXDT-PA: NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativ

14.28 USD 0.02 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXDT-PAの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり14.25の安値と14.39の高値で取引されました。

NexPoint Diversified Real Estate Trust 5.50% Series A Cumulativダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.25 14.39
1年のレンジ
13.54 14.65
以前の終値
14.30
始値
14.29
買値
14.28
買値
14.58
安値
14.25
高値
14.39
出来高
16
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
-0.56%
6ヶ月の変化
4.39%
1年の変化
4.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K